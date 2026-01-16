Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τη Δευτέρα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης
Από τις 8.00 πμ εως τις 10.30 πμ η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου
Τη Δευτέρα (19/1) στις 12.00μμ, στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης.
Σύμφωνα με το γραφείο της πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδας, θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Πέμπτης (15/1) στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.
