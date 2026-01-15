Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Adiós tía ‘Pecu’, fallece Irene de Grecia.https://t.co/kJSsw0Alh5 — Forbes_es (@Forbes_es) January 15, 2026

Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο «Αρχαιολογικά ποικίλα».Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄.Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδερφή της Σοφία, βασιλομήτωρ της Ισπανίας, και τα ανίψια της.