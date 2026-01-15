Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών
Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, γεγονός που οδήγησε την αδελφή της,  βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις της, προκειμένου να παραμείνει διαρκώς στο πλευρό της

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη, στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, γεγονός που οδήγησε τη βασίλισσα Σοφία να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις της, προκειμένου να παραμείνει διαρκώς στο πλευρό της.


«Το Τμήμα Επικοινωνίας του Οίκου του Βασιλιά θα ενημερώσει για τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και τη μεταφορά της σορού στην Ελλάδα για την ταφή της στο Τατόι» αναφέρεται στην ανακοίνωση σύμφωνα με την El Pais.

«Με βαθύτατη θλίψη η Οικογένεια ανακοινώνει ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη, αγαπημένη αδελφή και θεία, απεβίωσε την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026, στις 11:40 τοπική ώρα στην Ισπανία στο παλάτι της Θαρθουέλα της Μαδρίτης περιστοιχισμένη από μέλη της αγαπημένης της οικογένειας. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την εξόδιο ακολουθία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Μικρότερη αδερφή του Κωνσταντίνου Β΄ –ο οποίος πέθανε το 2023– και της βασίλισσας Σοφίας, καθώς και θεία του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ΄, η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1942 στο Κέιπ Τάουν.

Μεγάλο μέρος της ζωής της το αφιέρωσε σε κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, κυρίως μέσω του ιδρύματος Mundo en Armonía, του οποίου προήδρευσε από το 1986 έως το 2024.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου.

Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο «Αρχαιολογικά ποικίλα».

Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδερφή της Σοφία, βασιλομήτωρ της Ισπανίας, και τα ανίψια της.

