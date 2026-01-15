Η «θεία Πέκου» που έζησε έξω από κάθε πρωτόκολλο: Ποια ήταν η αντισυμβατική και εκκεντρική πριγκίπισσα Ειρήνη

Με κάποιο τρόπο, η διαδρομή της Ειρήνης ήταν εκ προοιμίου ασυνήθιστη και προδιεγράφη ως περιπετειώδης. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1942 στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, όπου είχε καταφύγει η βασιλική οικογένεια, αποδιδράσκοντας από την εμπόλεμη και κατεχόμενη Ελλάδα. Εξού και ο στρατηγός Γιάν Σματς, τότε πρωθυπουργός της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης, ήταν ένας από τους αναδόχους στη βάφτιση της Ειρήνης.Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά το 1946, περίπου μαζί με τον «Τρίτο Γύρο» του ελληνικού Εμφυλίου. Εκπαιδεύτηκε, μαζί με τα αδέλφια της, στο μικρό σχολείο των βασιλέων, στο Παλαιό Ψυχικό. Στα 9 της χρόνια, η Ειρήνη απεστάλη στη Γερμανία, όπου παρακολούθησε μαθήματα σε πρότυπο προπαρασκευαστικό σχολείο, διευθυντής του οποίου ήταν ο Πρίγκηψ Γεώργιος του Αννοβέρου, θείος της και αδελφός της Φρειδερίκης. Η Ειρήνη έμεινε εκεί ως εσώκλειστη μαθήτρια, συνεχίζοντας τις σπουδές της έως το 1957. Παράλληλα, βέβαια, όπως και τα αδέλφια της, η Ειρήνη παρακολουθούσε μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας κ.λπ.Μελέτησε φιλοσοφία και αρχαιολογία, με καθηγήτρια την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου και, επιστρέφοντας στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας του '50, η Ειρήνη ασχολήθηκε εντατικά με την αρχαιολογία και συμμετείχε, μαζί με τη Σοφία, σε ανασκαφές, στην περιοχή της αρχαίας Δεκελείας, δηλαδή πέριξ των τότε βασιλικών κτημάτων, στο Τατόι. Τα ευρήματα και το πόρισμα αυτής της έρευνας δημοσιεύτηκαν το 1958, όταν πλέον η Ειρήνη, κατόπιν απόφασης της μητέρας της, βασίλισσας Φρειδερίκης, ασκούσε καθήκοντα επικεφαλής στον οργανισμό προνοίας «Φανέλα του Στρατιώτου».Η Ειρήνη επιδόθηκε με ζήλο στη φροντίδα των Ελλήνων στρατιωτών, ταυτόχρονα όμως, έχοντας κληρονομήσει τοτου πατρός της, προχωρούσε τάχιστα στις μουσικές της σπουδές. Εμφανιζόταν, μάλιστα, σε κονσέρτα και ρεσιτάλ πιάνου, ως προστατευόμενη της μεγάλης Ελληνίδας πιανίστριας, Τζίνας Μπαχάουερ. Ως φέρελπις σολίστ, η Ειρήνη έπαιξε μπροστά σε κοινό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, κυρίως σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκδηλώσεις και πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα της μέντορος και δασκάλας της.Μετά από το πραξικόπημα του 1967 και τη φυγή, για μία ακόμη φορά, της βασιλικής οικογένειας από την Ελλάδα, η Ειρήνη βρέθηκε, αρχικά, στη Ρώμη. Καθώς ήταν η μόνη ανύπαντρη κόρη, η Φρειδερίκη σχεδόν αγκιστρώθηκε πάνω της και οι δυο τους έγιναν αχώριστες, πρώτα στην Ιταλία και κατόπιν στην Ισπανία, ενώ ταξίδευαν συχνά ανά τον κόσμο -με μια προτίμηση στην Ινδία. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι το 1969 μητέρα και κόρη αποφάσισαν να παρατείνουν τη διαμονή τους εις τας Ινδίας, σχεδόν επ' αόριστον, καθώς είχαν γοητευθεί αμφότερες από τον ιδιαίτερο πνευματισμό και τη φιλοσοφία των Ινδών.Η Φρειδερίκη και η Ειρήνη ανέπτυξαν στενές σχέσεις με τον Δρ. Τελιγιαβαράμ Μαχαντεβάν Ποναμβαλάμ, διευθυντή του Κέντρου Ανωτέρων Σπουδών Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο του Μαδράς, έναν σύγχρονο γκουρού του εσωτερισμού, από το κήρυγμα του οποίου οι Ελληνίδες ευγενείς επηρεάστηκαν βαθιά. Οπότε, ήταν ευεξήγητο το πώς η Ειρήνη αναγορεύθηκε σε διάδοχο του Δρ. Μαχαντεβάν και αντιπρόεδρος του ως άνω Κέντρου, ενώ αργότερα εκείνη ανέλαβε την επιμέλεια έκδοσης των απάντων του μεγάλου δασκάλου της, την ίδρυση βιβλιοθήκης στο Μαδράς κ.λπ.Στην Ινδία, έχοντας αφομοιωθεί σε μεγάλο βαθμό με την τοπική κουλτούρα, η Ειρήνη προσκάλεσε και φιλοξένησε επανειλημμένως την αδελφή της. Σε κάποιο ταξίδι της Σοφίας, μάλιστα, την ακολούθησαν και τα παιδιά της.Μετά από το θάνατο της Φρειδερίκης, το 1981, η Ειρήνη εγκαταστάθηκε μόνιμα στο, στη Μαδρίτη, ουσιαστικά περνώντας ολόκληρο το βίο της μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, τη βασίλισσα Σοφία.Σε ό,τι αφορά τα ενδιαφέροντά της, η Ειρήνη συνέχισε να εμβαθύνει στον αποκρυφισμό, την αναζήτηση εξωγήινης ζωής, τα Αγνώστου Ταυτότητος Ιπτάμενα Αντικείμενα, την παραψυχολογία κ.ο.κ.Αναμφίβολα, έζησε ακριβώς όπως εκείνη επέλεξε και όχι όπως θα άρμοζε στον πριγκιπικό τίτλο της, ακολουθώντας κάποιο πρωτόκολλο. Μοιράστηκε τον ιδιωτικό της βίο με κάποιον σύντροφο, ένα άτομο ακόμη πιο αφανές από την ίδιαν, στο οποίο εμπιστεύτηκε τις μύχιες σκέψεις και τα εσώψυχά της. Ένα από τα οποία, όπως μπορεί να υποθέσει κάποιος, ήταν ο θάνατός της να είναι εξίσου αθόρυβος με το πέρασμά της από αυτό τον κόσμο.