«Την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε κομμωτήριο, δεν της έδιναν ποτέ λεφτά»: Νέες μαρτυρίες για την Λόρα



«Δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω»



«Μας έλεγε ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα γιατί τον έψαχναν τον πατέρα»



Η Λόρα «έπλεκε» και τα «πουλούσε»

Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας περιέγραφε κάτι περιστατικά» όπως ότι «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, ότι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό».«Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Η μαμά της απ' ό,τι ξέρω σε όλα αυτά είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, κυρίως για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» ανέφερε.Από την πλευρά παλιά συμμαθήτρια της 16χρονης περιέγραψε ένα περιστατικό που η Λόρα μιλούσε μαζί της και την έκλεισε όταν αντιλήφθηκε ότι ερχόταν ο πατέρας της: «Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι “δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω”. Μου έλεγε “έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει”. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό. Της ασκούσε πολύ ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι “oh my God, he is coming, πρέπει να σε κλείσω γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό”. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ.«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία-Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Και εμείς την κάναμε παρέα αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον» είχε πει παλιά συμμαθήτρια της Λόρας.Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας είχε πει ότι την είχε πάρει μία μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να τη βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει “αφού δεν ξέρεις ελληνικά γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρουν».Η παλιά συμμαθήτρια από το πρώτο σχολείο όπου είχε πάει η Λόρα πριν από περίπου δύο χρόνια, περιέγραψε πως στην πρώτη Γυμνασίου «διάβαζαν όλα τα παιδιά αγγλικά βιβλία. Όλα τα παιδιά τα ήθελαν και αυτή τα αγόραζε και με το που τα τελείωνε ή τα πουλούσε ή τα δάνειζε με λεφτά. Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει ή μας το πουλούσε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάλει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι “εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω”».«Δεν είχα πάει ποτέ σπίτι της. Μια φίλη μου είχε πάει μόνο, μου είχε πει ότι το σπίτι της ήταν πάρα πολύ ακατάστατο και ότι δεν το πρόσεχαν», ανέφερε η παλιά συμμαθήτρια.Η Λόρα «μας έλεγε ότι με κάτι αδέρφια που έχει, έναν αδερφό ή δύο, που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτή στη Γερμανία, δεν είχαν επαφές καθόλου. Μας έλεγε πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Στην Πληροφορική δεν έκανε ότι κάνουμε. Έβλεπε κάτι ταινίες με κορίτσια με ψυχιατρεία. Ήταν μια συγκεκριμένη ταινία που της άρεσε πάρα πολύ και την έβλεπε συνέχεια που είχε να κάνει με κάτι κορίτσια που είναι σε κάτι ψυχιατρεία».«Ήθελε πάντα να βρίσκει τρόπους να βγάζει λεφτά. Θυμάμαι αρκετές φορές ότι είχε ζητηθεί από τους γονείς της να πληρώσουν για μια εκδρομή, μονοήμερη στην Αθήνα ας πούμε. Αλλά νομίζω μας είχε πει ότι θα κρατήσει τα λεφτά και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι της είχαν πληρώσει και δύο εκδρομές κάτι κορίτσια. Εγώ της είχα πει ότι δεν μπορώ να πληρώσω. Μας το είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω. Μας το είχε πει κιόλας», όπως είπε.Σύμφωνα με το MEGA, η Λόρα άλλαξε σχολείο και όπως είπε η παλιά της συμμαθήτρια «τον τελευταίο καιρό μας έστελνε μηνύματα να βγούμε και όλα αυτά. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά ήμασταν εγώ και μία άλλη φίλη μου από το σχολείο οι μόνες που είχαμε ψιλοκρατήσει επαφή μαζί της. Αλλά μας το έλεγε συνέχεια να βγαίνουμε και κάτι τέτοια».Από την πλευρά της φίλη της 16χρονης είπε πως «τον τελευταίο καιρό δεν μιλούσαμε, είχαμε να μιλήσουμε δύο-τρεις μήνες. Μου έλεγε συνέχεια να βγαίνουμε και εγώ δεν της έλεγα ναι, δεν της είχα πει ναι. Και σταμάτησε να μου στέλνει».Σε ερώτηση για το αν είχε πει για προβλήματα που αντιμετώπιζε με την οικογένειά της, η φίλη της 16χρονης απάντησε: «όταν κάναμε παρέα ναι. Μου τα έλεγε κάθε μέρα. Έφτιαχνε συνέχεια λογαριασμούς στο Instagram και τους έσβηνε».