«Λόρα μπορείς να σώσεις τη ζωή σου»: Συγκινεί το μήνυμα της Μαρίας Χριστίνας που είχε αποφασίσει να μην γυρίσει στο σπίτι της, βίντεο
Η Μαρία Χριστίνα ζητά από την Λόρα να καλέσει το 1056 «και θα σε σώσουν»
Έκκληση στην 16χρονη Λόρα να προσέχει τον εαυτό της και να επικοινωνήσει με την τηλεφωνική γραμμή 1056 απευθύνει η Μαρία Χριστίνα, σε βίντεο που δημοσίευσε το Χαμόγελο του Παιδιού. Πρόκειται για το δεύτερο μήνυμα του οργανισμού στην έφηβη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου.
«Λόρα αυτό το βίντεο είναι για εσένα. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό το βίντεο να φτάσει σε εσένα με κάποιο τρόπο. Και κάνω αυτό το βίντεο γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να βιώσει τα συναισθήματά σου, τους φόβους σου, τις ανησυχίες σου. Θέλω να είσαι καλά, να σε προσέχεις όσο γίνεται περισσότερο. Αυτές οι μέρες είναι σίγουρα δύσκολες για εσένα και θέλω να σκέφτεσαι εσένα πρώτα και κανέναν άλλο», λέει στην αρχή η νεαρή και συστήνεται ως Μαρία Χριστίνα που «μπορώ να σε νιώσω» και «κάνω αυτό το βίντεο θέλοντας να με ακούσεις».
«Λόρα, όταν ήμουν 15 ετών ζούσα σε ένα πάρα πολύ κακό περιβάλλον με ανθρώπους που κυριολεκτικά μου έκαναν πολύ κακό στη ζωή μου, ανθρώπους που δεν με αγαπούσαν πραγματικά ή τουλάχιστον δεν με αγαπούσαν όπως έπρεπε. Ήθελα να ξυπνήσω μία μέρα και να μην υπάρχω κοντά τους. Μία μέρα στα 15 είχα πάρει την απόφαση ότι θα εξαφανιστώ από δίπλα τους, ότι θα πάω σχολείο και δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου. Ήμουν αποφασισμένη για αυτό, είχα μαζέψει 50 ευρώ, τα κρατούσα πίσω στη θήκη του κινητού μου. Μία μέρα έφυγα για το σχολείο με τη σκέψη ότι δεν θα ξαναγυρίσω πίσω. Το είχα οργανώσει, είχα σκεφτεί τι θα κάνω, όμως βρήκα τη δύναμη μέσα μου εκείνο το πρωί περιμένοντας το λεωφορείο για να πάω στο σχολείο να πάρω το 1056. Κάλεσα στο 1056 και τους ενημέρωσα ότι αν δεν κάνουν κάτι σήμερα για εμένα, εγώ θα φύγω από το σπίτι, εγώ δε θα ξαναγυρίσω πίσω στην οικογένειά μου, συνέχισε η Μαρία Χριστίνα.
«Λόρα έτρεξαν και έκαναν ότι ακριβώς χρειαζόταν για να μην ξαναγυρίσω ποτέ στους δικούς μου. Το Χαμόγελο του Παιδιού έτρεξε, έκανε όποια ενέργεια χρειαζόταν για να μην γυρίσω ποτέ στο σπίτι μου, να μην ξαναέρθω ποτέ σε επαφή με τους ανθρώπους που φοβόμουν, να μην γυρίσω ποτέ στο περιβάλλον που δεν ήθελα να γυρίσω. Εκείνη την ημέρα σχόλασα και ο διευθυντής του σχολείου με ενημέρωσε ότι δεν θα γυρίσω σπίτι μου», θυμάται η Μαρία Χριστίνα.
Στη συνέχεια ζητά από την Λόρα να καλέσει το 1056 «και θα σε σώσουν»: «Κάλεσε στο 1056 και θα δεις ότι η ζωή σου θα αλλάξει. Αν σκεφτείς ότι θα καλέσεις το 1056 και υπάρχει μία πιθανότητα να σε γυρίσουν πίσω, σε διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν θα γίνει. Σε παρακαλώ, προστάτεψε τον εαυτό σου, είσαι μόλις 16, είσαι πάρα πολύ δυνατή, είσαι πάρα πολύ έξυπνη, είσαι πάρα πολύ γενναία, μπορείς να τα καταφέρεις. Κάλεσε στο 1056 και θα σε βοηθήσουν. Και στο λέω εγώ που το έχω βιώσει, εγώ που κατάφερα μετά από όλα αυτά που βίωσα να σταθώ στα πόδια μου και η ζωή μου έχει γυρίσει 180 μοίρες, τίποτα δεν μοιάζει με παλιά».
«Λόρα μπορείς να σώσεις τη ζωή σου. Υπάρχουν ειδικοί να σε προστατέψουν, υπάρχουν άνθρωποι να σε βοηθήσουν. Δεν είσαι μόνη, κάλεσε στο 1056 και θα δεις ότι όλα θα φτιάξουν», καταλήγει στο μήνυμά της η Μαρία Χριστίνα.
Στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, το Χαμόγελο του Παιδιού γράφει:
«Λόρα, σου μιλάω γιατί ήμουν κάποτε στη θέση σου.
Έφυγα κι εγώ. Με φόβο, θυμό, αποφασιστικότητα και λίγα χρήματα στην τσέπη.
Νόμιζα ότι αν φύγω, όλα θα λυθούν. Ότι θα τα καταφέρω μόνη μου.
Ξέρω πώς νιώθεις. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να εμπιστευτείς.
Αλλά θέλω να ξέρεις κάτι: δεν είσαι μόνη.
Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε προστατέψουν, να σε ακούσουν και να σε βοηθήσουν πραγματικά.
Λόρα, μπορείς να σώσεις τη ζωή σου.
Κάνε το βήμα που εγώ άργησα να κάνω.
Κάλεσε στο 1056 – Το Χαμόγελο του Παιδιού
Υπενθυμίζεται πως η Σταυρούλα, μια από τις πιο νεαρές κοινωνικές λειτουργούς που εργάζονται για το Χαμόγελο του Παιδιού, είχε στείλει στη Λόρα μήνυμα πως «είμαστε εδώ για σένα». Στα ελληνικά, αλλά και στα γερμανικά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για το κορίτσι: δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται, υπάρχει δίχτυ ασφαλείας, αρκεί να θελήσει να μιλήσει στους ανθρώπους του οργανισμού, που θα την ακούσουν χωρίς καμία κριτική.
Δείτε το βίντεο με το μήνυμα της Σταυρούλας από το Χαμόγελο, στη Λόρα:
«Κάθε εξαφάνιση ανηλίκου προκαλεί ανησυχία. Οι πρώτες ώρες είναι καθοριστικές για την ασφάλεια του παιδιού», λένε οι άνθρωποι του Χαμόγελου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Σταυρούλα Σπυροπούλου, (έχει το ίδιο μικρό όνομα με τη νεαρή συνάδελφό της στο βίντεο) η κινητοποίηση ξεκίνησε άμεσα από την ημέρα της εξαφάνισης, στις 8 Ιανουαρίου, μόλις οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το παιδί αγνοείται. Ο οργανισμός ενημερώθηκε την ίδια ημέρα και αμέσως κινητοποιήθηκε, ενεργοποιώντας το μηχανισμό missing children.
Όπως εξήγησε, οι γραμμές βοήθειας του Οργανισμού λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν, παρέχοντας εξειδικευμένη υποστήριξη τόσο σε παιδιά όσο και σε οικογένειες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ευρωπαϊκή γραμμή 116000, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο ενημέρωσης και άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις εξαφανίσεων.
Στις 11 Ιανουαρίου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Amber Alert καθώς υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι το παιδί ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Παράλληλα, υπήρξε συντονισμός με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ενημερώθηκε και ο ευρωπαϊκός οργανισμός Missing Children Europe, σε περίπτωση που το παιδί έχει μετακινηθεί εκτός Ελλάδας. Πρόσφατα κινητοποιήθηκε και η ειδική ομάδα έρευνας και διάσωσης «Θανάσης Μακρής» για πιθανή εμφάνιση στην περιοχή του Ζωγράφου μετά από μαρτυρία που προέκυψε.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι βασικός στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι το ίδιο το παιδί. «Είναι πολύ σημαντικό, αν με οποιονδήποτε τρόπο έχει δει ότι την αναζητούμε, να γνωρίζει ότι είμαστε εδώ για να ζητήσει βοήθεια και να νιώσει ασφάλεια», σημείωσε η κοινωνική λειτουργός, υπογραμμίζοντας ότι κάθε κίνηση γίνεται με πρόθεση φροντίδας και προστασίας.
Αναφερόμενη στους λόγους που οδηγούν παιδιά και εφήβους στη φυγή, εξήγησε πως συνήθως εντοπίζονται δύο βασικά ενδεχόμενα: είτε προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας, είτε εξωτερικοί κίνδυνοι, συχνά μέσω διαδικτύου, από άτομα που μπορεί να τα εκμεταλλευτούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φυγή εμφανίζεται στο μυαλό του παιδιού ως «λύση», ωστόσο πρόκειται για μια πλασματική αίσθηση ασφάλειας.
Παράλληλα, η κινητοποίηση των πολιτών θεωρείται κρίσιμη, πάντα όμως με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή του παιδιού. «Μιλάμε για την προσωπική του ιστορία και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί», τόνισε.
Όσον αφορά ειδικά τις φυγές εφήβων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις γονικής αρπαγής, περιπτώσεις αρπαγής από τρίτο πρόσωπο αποτελούν το πιο μικρό ποσοστό. Η κύρια ανησυχία αφορά τις συνθήκες στις οποίες εκτίθενται τα παιδιά ,καθώς και τον κίνδυνο να εμπλακούν σε διαδικασίες εκμετάλλευσης.
Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: η γνώση ότι υπάρχει η ευρωπαϊκή γραμμή 116000 και η άμεση επικοινωνία με εξειδικευμένους φορείς μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση της κοινωνίας δεν είναι πίεση, αλλά μια συλλογική πράξη φροντίδας, με μοναδικό στόχο την ασφάλεια και την προστασία της Λόρας στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και όσων παιδιών αγνοούνται και πιθανώς είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους.
Είναι εκεί για σένα. Τώρα».
Το μήνυμα της Σταυρούλας
