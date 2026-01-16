Πόρτα-πόρτα οι έρευνες για τη 16χρονη Λόρα: Οι γονείς της λένε ότι δεν είναι η κοπέλα που είδε στη Βάρη ιδιοκτήτης καφέ

«Μόλις είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση έφυγε έντρομη, την είδα καλά και κατά 99% ήταν η Λόρα»

Ο επιχειρηματίας ανέφερε, επίσης , ότι το κορίτσι που μπήκε στο μαγαζί του και μοιάζει στην Λόρα μιλούσε αγγλικά και ζήτησε τον κωδικό του wi-fi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ.Παρήγγειλε, πλήρωσε με ανέπαφη συναλλαγή από το κινητό της και έμεινε στο μαγαζί αλλά μόλις στην τηλεόραση έπαιξε ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της Λόρα έφυγε προς την πλατεία Δήμα.Παρέμεινε εκεί για μερικά λεπτά και στη συνέχεια μπήκε σε ένα αστικό λεωφορείο το οποίο εκτελούσε«Περίπου 11:10 το πρωί η κοπέλα μπήκε στο κατάστημα και πήρε ένα καφέ και ένα νερό. Επέστρεψε 4 παρά τέταρτο αλλά για πολύ λίγο.Με το που μπήκε και είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση έφυγε πανικόβλητη. Έπαιζε εκείνη την ώρα η τηλεόραση κάποιο ρεπορτάζ για την εξαφάνιση και το είδε.Έντρομη έκανε μια κίνηση με τα χέρια και έφυγε γρήγορα. Έκανε ένα κύκλο, γύρω από την πλατεία, κάθισε στο παγκάκι για 5 λεπτά και με το που ήρθε το πρώτο λεωφορείο έτρεξε και έφυγε.Με την κίνησή της, που είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση και έφυγε έντρομη, την είδα καλά και κατά 99% ήταν αυτή.Έμοιαζαν τα χαρακτηριστικά με βάση τις φωτογραφίες που έχω δει και αυτές που τράβηξα εγώ χθες. Φέρνουν πολύ στην κοπέλα που έχει χαθεί.Μιλούσε αγγλικά και ζήτησε τον κωδικό του wi-fi το πρωί που κάθισε για ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Μηνύματα κυρίως έστελνε, δεν την είδα να μιλάει», περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης της καφετέριας που ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ κάνει λόγο για ένα αγχωμένο κορίτσι το οποίο δεν ήξερε προς τα που να κινηθεί.«Ήταν ένα κορίτσι το οποίο δεν ήταν όπως αυτά καθημερινά έρχονται και παίρνουν ένα καφέ και είναι εντάξει. Είχε ένα άγχος, την έβλεπα. Ειδικά τη δεύτερη φορά που είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση την είδα ότι μετά ψαχνόταν. Βγήκε έξω, έκανε γύρω-γύρω, κοιτούσε τα μαγαζιά.Δηλαδή ήταν λίγο περίεργη. Επίσης, φαινόταν ότι δεν ήξερε την περιοχή. Ήταν σαστισμένη, δεν ήξερε που να πάει. Κατά πάσα πιθανότητα ήθελε να πάρει και δεύτερη φορά καφέ αλλά επειδή φοβήθηκε μην την καταλάβω έψαχνε για άλλο μαγαζί», αναφέρει ο ίδιος.