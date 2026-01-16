Δυο συλλήψεις για εκβίαση, απειλή, εξύβριση, όπλα και ναρκωτικά στην Ζάκυνθο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη σκυτάλη των απειλών εναντίον της πήρε ο 41 ετών Αλβανός, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο, εξυβρίζοντας και ασκώντας της σωματική βία





Είχε προηγηθεί καταγγελία από γυναίκα, σύμφωνα με την οποία, ο 59χρονος την έβρισε και την απείλησε, ενώ στη συνέχεια και ο 41χρονος, ο οποίος ήταν παρών στον επαγγελματικό χώρο, καταφέρθηκε εναντίον της, απειλώντας την, βρίζοντας την και ασκώντας σωματική βία.







-1- περίστροφο 357 magnum,

-9- φυσίγγια για το παραπάνω περίστροφο, εκ των οποίων τα -6- εντός του βυκίου του όπλου,



μικροποσότητα κοκαΐνης,

γυάλινο δοχείο με -55- μισά και -15- ολόκληρα ναρκωτικά δισκία και

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 41χρονου, όπου βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -88- ναρκωτικά δισκία για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.







Στην εξέλιξη της προανάκρισης, η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, περιήλθαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τον Απρίλιο του 2025, ο 41χρονος και ένας ακόμη 39χρονος αλλοδαπός, λειτουργώντας κατ’ εντολή του 59χρονου, είχαν απειλήσει έτερα άτομα απαιτώντας να αποσυρθούν από δικαστικές διεκδικήσεις σε βάρος του τελευταίου για οικονομικής φύσεως διαφορές.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ, επιπλέον, ο 59χρονος υπέβαλε εγκλήσεις, κατά περίπτωση, για ψευδή καταμήνυση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.