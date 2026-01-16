Σύλληψη 36χρονου Βούλγαρου στον Προμαχώνα για απάτη κατά του Δημοσίου, ξεπερνά τα 100.000 ευρώ η ζημιά
Σύλληψη 36χρονου Βούλγαρου στον Προμαχώνα για απάτη κατά του Δημοσίου, ξεπερνά τα 100.000 ευρώ η ζημιά

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα του ανακριτή Βόλου

Σύλληψη 36χρονου Βούλγαρου στον Προμαχώνα για απάτη κατά του Δημοσίου, ξεπερνά τα 100.000 ευρώ η ζημιά
Ένας 36χρονος Βούλγαρος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Βόλου συνελήφθη στην περιοχή του Προμαχώνα Σερρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η αποδιδόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, με τη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 36χρονος οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών του Βόλου για την εκτέλεση του εντάλματος.
