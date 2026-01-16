Με όπλα και full face λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ στην Αττική, μέλος της σπείρας είχε πάρει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Συμμορία Μοντέλο Εγκληματική οργάνωση

Η 33χρονη γυναίκα και δύο ακόμα μέλη παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο στη συμμορία - Δείτε βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση τους

Η δράση των μελών της συμμορίας ληστών που «χτυπούσαν» πρατήρια υγρών καυσίμων και καταστήματα μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής καταγράφεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Μέλος της σπείρας που αποδομήθηκε από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής είναι και μία 33χρονη η οποία είχε συμμετάσχει σε διαγωνισμό ομορφιάς.

Όπως φαίνεται στο υλικό από τις κάμερες που εξασφάλισε το protothema.gr, οι δράστες εισέρχονταν στα καταστήματα και με την απειλή περίστροφου ή μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τις ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Βίντεο από τις λήστεις σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα στην Αττική (1)


Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Βίντεο από τις λήστεις σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα στην Αττική (2)

Βίντεο από τις λήστεις σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα στην Αττική (3)
Κλείσιμο


Συνελήφθη μοντέλο που ήταν μέλος της σπείρας

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθη και μία 33χρονη γυναίκα η οποία στο παρελθόν είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς ομορφιάς και φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική οργάνωση.

Η 33χρονη γυναίκα και δύο ακόμα μέλη παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, μεταφέροντας τους δράστες με οχήματα ιδιοκτησίας τους στα σημεία των επιθέσεων και αναμένοντάς τους για τη διαφυγή μετά τη ληστεία. Η 33χρονη φέρεται, μάλιστα, να είχε χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό της σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, μεταξύ αυτών σε ληστείες στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό τον Νοέμβριο του 2025.
