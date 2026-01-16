Συνελήφθησαν ληστές μίνι μάρκετ και βενζινάδικων στην Αττική, ένας εμπλεκόμενος στη δολοφονία Ειδικών Φρουρών στου Ρέντη
Πέντε συλλήψεις από τη Δυτική Αττική – Εξιχνιάστηκαν 12 ένοπλες ληστείες, ένας υπάλληλος τραυματίστηκε με μαχαίρι, κατασχέθηκαν όπλα και οχήματα
Στην αποδόμηση συμμορίας ληστών που «χτυπούσαν» πρατήρια υγρών καυσίμων και καταστήματα μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες εισέρχονταν στα καταστήματα και με την απειλή περίστροφου ή μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τις ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.
Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν υπάλληλο καταστήματος με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.
Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας άνδρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους κατηγορούμενος είχε εμπλακεί και στην δολοφονία των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ρέντη το 2011.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών, δύο μαχαίρια, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών, δύο οχήματα και τρία κινητά τηλέφωνα.
Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.
