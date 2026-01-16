Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε ο 25χρονος που αγνοούνταν στο Μαρούσι
Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε ο 25χρονος που αγνοούνταν στο Μαρούσι

Τη σορό εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του

Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε ο 25χρονος που αγνοούνταν στο Μαρούσι
Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή.

Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε ο 25χρονος που αγνοούνταν στο Μαρούσι

Τη σορό εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.


Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
