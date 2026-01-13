Εξαφανίστηκε 25χρονος στο Μαρούσι
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Μαρούσι Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 25χρονος στο Μαρούσι

Εξαφανίστηκε 25χρονος στο Μαρούσι
Εξαφανίστηκε τη Δευτέρα (12/1) στο Μαρούσι ο 25χρονος Γεώργιος Κοτσαύτης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη σήμερα, Τρίτη (13/1/26) και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Εξαφανίστηκε 25χρονος στο Μαρούσι

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ. Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

