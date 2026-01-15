Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυπριακή Δημοκρατία σε κοινές ράγες πολιτικής το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η Λεμεσός βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, φιλοξενώντας για πρώτη φορά συνεδρία του Κολλεγίου των Επιτρόπων





Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, καθώς και ο στόχος της πλήρους ένταξης της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν. Παράλληλα, το Κυπριακό επανήλθε ως πολιτικό ζητούμενο, σε μια χρονιά που η Λευκωσία θέλει να μετρήσει ευρωπαϊκό ειδικό βάρος όχι μόνο σε τεχνικά κεφάλαια, αλλά και στην «μεγάλη εικόνα».







Η Λεμεσός φόρεσε σήμερα για λίγες ώρες ευρωπαϊκό κοστούμι. Η πρώτη συνεδρία του Κολλεγίου των Επιτρόπων στην Κύπρο , στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφερε στην πράξη το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η Λευκωσία, ότι είναι στην ευρωπαϊκή ατζέντα και όχι ως υποσημείωση. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης , μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τη κοινή συνέντευξη Τύπου, δήλωσε βέβαιος ότι η Κυπριακή Προεδρία θα πετύχει «απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα». Έθεσε ως κεντρικούς θέματα την ενίσχυση της άμυνας, της ασφάλειας και της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και το άσυλο, αλλά και την κοινωνική συνοχή με έμφαση στην προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτικές που προωθούν την ισότητα.Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, καθώς και ο στόχος της πλήρους ένταξης της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν. Παράλληλα, το Κυπριακό επανήλθε ως πολιτικό ζητούμενο, σε μια χρονιά που η Λευκωσία θέλει να μετρήσει ευρωπαϊκό ειδικό βάρος όχι μόνο σε τεχνικά κεφάλαια, αλλά και στην «μεγάλη εικόνα».Ο Κύπριος Πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια την Πρόεδρο της Επιτροπής για τον διορισμό του πρώην Επιτρόπου Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, κίνηση που καταγράφεται ως σαφής ένδειξη εμπλοκής των Βρυξελλών, με στόχο στήριξη της διαδικασίας υπό τα Ηνωμένα Έθνη. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε το δικό της πλαίσιο, μιλώντας για κομβικό ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας και για την Κύπρο ως χώρα στο σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών, με εμπειρία στον διάλογο και στη διπλωματία. Περιέγραψε τρεις πυλώνες συνεργασίας: Ασφάλεια και άμυνα, ανταγωνιστικότητα με μείωση των εκπομπών άνθρακα, δημοκρατία και εταιρικές σχέσεις. Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής περπάτησε κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη , σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημειολογία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και επίσκεψη στη φωτογραφική έκθεση «The Cyprus Question» του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, πάνω στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Σε αναρτήσεις τους, τόσο η φον ντερ Λάιεν όσο και ο Πρόεδρος έβαλαν στο κάδρο την «υπόσχεση της επανένωσης», με τον Κύπριο Πρόεδρο να μιλά για «κατοχή σε ευρωπαϊκό έδαφος».



Το Κολλέγιο Επιτρόπων στην Κύπρο Η παρουσία του Κολλεγίου των Επιτρόπων στο νέο λιμάνι Λεμεσού δεν είχε μόνο τελετουργικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό της Προεδρίας, οι συναντήσεις Επιτρόπων με Υπουργούς οργανώθηκαν σε τέσσερις θεματικές «δέσμες», πριν από την ολομέλεια και τη κοινή συνέντευξη Τύπου, επιδιώκοντας να μπουν από νωρίς ράγες στην ευρωπαϊκή ατζέντα του εξαμήνου.

Στο περιθώριο των επαφών στο λιμάνι, οι δύο ηγέτες περιηγήθηκαν και σε έκθεση για τον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια», υπενθυμίζοντας ότι η κυπριακή γεωγραφία δεν είναι μόνο χάρτης, αλλά και εργαλείο πολιτικής, από την άμυνα και την ενέργεια, μέχρι τη διαχείριση κρίσεων στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου.