Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν από την Πράσινη Γραμμή: Προτεραιότητα η ώθηση για λύση του Κυπριακού
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτηση ενός βίντεο στο Χ από την περιήγηση της μαζί με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, εξέφρασε συγκίνηση για αυτά που είδε και δήλωσε πως η προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προτεραιότητα.
«Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής.
Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ.
Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα δυναμική προς την επανένωση της Κύπρου».
Very moving visit to the Green Line in Nicosia.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026
I want to be clear.
A comprehensive, fair and lasting settlement for Cyprus and for all Cypriots remains an absolute priority for the EU.
So I hope that 2026 will bring new momentum towards the reunification of Cyprus. pic.twitter.com/L4X9wc67Sf
