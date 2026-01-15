Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν από την Πράσινη Γραμμή: Προτεραιότητα η ώθηση για λύση του Κυπριακού
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν από την Πράσινη Γραμμή: Προτεραιότητα η ώθηση για λύση του Κυπριακού

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», σημείωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτηση ενός βίντεο στο Χ από την περιήγηση της μαζί με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, εξέφρασε συγκίνηση για αυτά που είδε και δήλωσε πως η προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προτεραιότητα.

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής.

Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. 

Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα δυναμική προς την επανένωση της Κύπρου».
Μανώλης Καλατζής
