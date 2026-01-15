Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI εγκληματική οργάνωση για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στη Ρόδο
Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ακόμη 1 άτομο
Eξαρθρώθηκε από το ελληνικό «FBI», εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εσωτερική υδροπονική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (skunk) και στη διακίνησή τους στην περιοχή της Ρόδου.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου σε διάφορες περιοχές της Ρόδου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίας οιπού και επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος αναζητείται.
Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει σε δύο κατοικίες στη Ρόδο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια – φυτώρια υδροπονικής καλλιέργειας. Εκεί δημιουργούσαν τεχνητές συνθήκες ωρίμανσης των φυτών, επιτυγχάνοντας παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο την αποκόμιση σημαντικών παράνομων κερδών.
Από την έρευνα προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους:
61χρονος: ως αρχηγικό μέλος, είχε τον συντονισμό της δράσης, την ανεύρεση πελατών, τη διαχείριση των κερδών, τη διακίνηση και τον καθορισμό της τιμής πώλησης.
28χρονος: άμεσος συνεργός του αρχηγού, υπεύθυνος για διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση, είσπραξη κερδών και συμμετοχή στη συγκομιδή.
33χρονος: υπεύθυνος για παραλαβή κερδών, υποστήριξη στη φύλαξη και διακίνηση, καθώς και για καλλιέργεια και διάθεση των συγκομισθέντων ποσοτήτων.
44χρονος: είχε διαθέσει τον χώρο καλλιέργειας και ήταν επιφορτισμένος με καλλιέργεια, συγκομιδή, αποθήκευση και φύλαξη.
Επιπλέον, προέκυψε ότι 37χρονος, μη συλληφθείς, πώλησε 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας στον 28χρονο συγκατηγορούμενό του.
Από τις έρευνες σε οικίες, λοιπούς χώρους και από την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
43 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk),
Δύο κατοικίες-εργαστήρια
Ρόλοι μελών
Από τις έρευνες σε οικίες, λοιπούς χώρους και από την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
109,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (skunk),
3.200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (skunk) στο στάδιο της αποξήρανσης,
Αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα,
746,6 ευρώ,
6 κινητά τηλέφωνα,
6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
Πλήρης εξοπλισμός υδροπονικού εργαστηρίου (λάμπες, μετασχηματιστές, χρονοδιακόπτες, μετρητές υγρασίας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού, λιπάσματα κ.ά.).
Οι συλληφθέντες, που έχουν κατά περίπτωση απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες
