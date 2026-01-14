Κακουργηματικές διώξεις στον 16χρονο που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο στη Σητεία
Κακουργηματικές διώξεις στον 16χρονο που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο στη Σητεία
Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, έπειτα από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο
Δίωξη για κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας Λασιθίου στον 16χρονο οδηγό του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι πέντε φίλοι το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου Γιάννη στην Ερμούπολη Σητείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 16χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.
Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.
Τι είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος οδηγόςΟ 16χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος, φίλος του θύματος, περιέγραψε στους αστυνομικούς, στα πρώτα του λόγια μετά το σοκαριστικό συμβάν, πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο τον 15χρονο,. «Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο».
«Το πήρε κρυφά από τον πατέρα του»Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος ήταν εμφανώς σοκαρισμένος και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ένα Opel Vectra 20ετίας, ανήκε στον πατέρα του 15χρονου θύματος. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».
