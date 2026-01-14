Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Τραγωδία στο Λασίθι: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ένας 17χρονος
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα τρία άτομα - Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Ερημούπολης
Τραγωδία το βράδυ της Τρίτης στο Λασίθι με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Ερημούπολης Σητείας.
Όπως αναφέρει το creta24.gr το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισή πριν τα μεσάνυχτα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος, ένας 17χρονος και ακόμα τρία νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του.
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ ενώ μέχρι στιγμής άγνωστη παραμένει η κατάσταση των άλλων τριών επιβατών.
