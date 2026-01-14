Τραγωδία στο Λασίθι: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ένας 17χρονος
Τραγωδία στο Λασίθι: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ένας 17χρονος

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα τρία άτομα - Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Ερημούπολης

Τραγωδία στο Λασίθι: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο, σοβαρά τραυματισμένος ένας 17χρονος
Τραγωδία το βράδυ της Τρίτης στο Λασίθι με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Ερημούπολης Σητείας.

Όπως αναφέρει το creta24.gr το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισή πριν τα μεσάνυχτα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος, ένας 17χρονος και ακόμα τρία νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ ενώ μέχρι στιγμής άγνωστη παραμένει η κατάσταση των άλλων τριών επιβατών.
