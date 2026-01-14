Σητεία: Κρυφά από τον πατέρα του είχε πάρει το αυτοκίνητο ο 16χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ο ανήλικος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι - Μαζί του ήταν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές του
Θρήνο έχει προκαλέσει στη Σητεία το τροχαίο με θύμα έναν 16χρονο το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένας 16χρονος που είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος στην περιοχή Ερημούπολη.
Στο αυτοκίνητο εκτός από τον 16χρονο οδηγό και τον 16χρονο που έχασε τη ζωή του επέβαιναν άλλα τρία άτομα, ηλικίας 15 έως 19 ετών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 16χρονος που βρήκε ακαριαίο θάνατο φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, ενώ ο 15χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έχει χτυπήσει στη μέση και στα κάτω άκρα και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.
«Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο. Ήμασταν χαρούμενοι που το 2025 δεν είχαμε θανατηφόρα περιστατικά και με το που μπήκε το 2026 είχαμε αυτό. Ένα παιδί 16 χρονών, μαθητής λυκείου να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε ένα δρόμο που δεν το περιμένεις. Δεν είναι επικίνδυνος δρόμος. Δεν έχει απότομες στροφές, δεν έχει γκρεμούς, τώρα πως έγινε…» δήλωσε στο Patris.gr, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης.
Άνδρες της Τροχαίας Σητείας που έχουν αναλάβει την προανάκριση θα λάβουν καταθέσεις από τα παιδιά προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι γονείς του 16χρονου οδηγού συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
