Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 3 Φεβρουαρίου για τον 13ο και τον 14ο μισθό
Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 3 Φεβρουαρίου για τον 13ο και τον 14ο μισθό

Η στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στο Λεκανοπέδιο θα γίνει από τις 12:00 έως τις 15:00 - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ.

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 3 Φεβρουαρίου για τον 13ο και τον 14ο μισθό
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως 15:00, για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ., απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

«Στη συνέχεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών για τη διεκδίκηση του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, τη χορήγηση του 'κλεμμένου' μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ».

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες μέλη της να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.
