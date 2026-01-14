Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 3 Φεβρουαρίου για τον 13ο και τον 14ο μισθό

Η στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στο Λεκανοπέδιο θα γίνει από τις 12:00 έως τις 15:00 - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ.