Ηλικιωμένη στο Αιγάλεω επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της: Αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου
Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν»
Στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο μια 96χρονη η οποία αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της το πρωί της Τετάρτης (14/1) στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης. Η γυναίκα βρισκόταν στη μέση του δρόμου, όταν περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά στα ρούχα της.
Περίοικοι που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού αντέδρασαν άμεσα, ειδοποιώντας τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
