Ηλικιωμένη στο Αιγάλεω επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της: Αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
Απόπειρα αυτοκτονίας Αιγάλεω Ηλικιωμένη

Ηλικιωμένη στο Αιγάλεω επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της: Αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Ηλικιωμένη στο Αιγάλεω επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της: Αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο μια 96χρονη η οποία αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της το πρωί της Τετάρτης (14/1) στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης. Η γυναίκα βρισκόταν στη μέση του δρόμου, όταν περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά στα ρούχα της.

Περίοικοι που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού αντέδρασαν άμεσα, ειδοποιώντας τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης