Συστάδα σεισμών στην Κυλλήνη, τι ανησυχεί τους ειδικούς - 3,5 Ρίχτερ η ισχυρότερη δόνηση
Συστάδα σεισμών στην Κυλλήνη, τι ανησυχεί τους ειδικούς - 3,5 Ρίχτερ η ισχυρότερη δόνηση

Οι παρατηρήσεις του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου - «Παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R»

Σεισμοί μικρού έως μέτριου μεγέθους έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Κυλλήνης από τις αρχές Ιανουαρίου, προκαλώντας αυξημένη επιστημονική παρακολούθηση αλλά όχι λόγο ανησυχίας για ισχυρό σεισμό.

Από τις 6 Ιανουαρίου 2026, η περιοχή καταγράφει μια συστάδα σεισμών, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 3,5 Ρίχτερ, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Και συνεχίζει, λέγοντας:

«Η Κυλλήνη παρουσιάζει δύο χαρακτηριστικά: ιστορικά, οι μεγαλύτεροι σεισμοί δεν ξεπέρασαν το μέγεθος 6,0, αλλά υπήρξαν βλαβεροί, και συνήθως προηγούνται προσεισμοί, πιθανώς λόγω των σεισμοτεκτονικών και γεωλογικών συνθηκών.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου». 

Υπενθυμίζεται ότι στις 18/02/2025 είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ στην Κυλλήνη, με τους σεισμολόγους  να υπογραμμίζουν ότι η περιοχή έχει σημαντικό σεισμικό παρελθόν.

