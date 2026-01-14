Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Δεμένο στο λιμάνι το Mare di Levante λόγω βλάβης, θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη
Από την ιδιοκτήτρια εταιρεία έγινε αναφορά στη βλάβη ως «τεχνικό πρόβλημα»
Σοβαρή βλάβη στον δεξιό καταπέλτη κρατά δεμένο στο λιμάνι το πλοίο Mare di Levante της εταιρείας Levande Ferries.
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Ζάκυνθος - Κυλλήνη, μεταφέροντας 200 επιβάτες, 32 Ι.Χ. οχήματα, 16 φορτηγά και 2 λεωφορεία.
Όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
