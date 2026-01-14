Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Θανατηρόφο τροχαίο Τροχαίο Δυστύχημα Τροχαίο Λιβαδειά Βοιωτία Οδηγός Φορτηγό Αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στα Βάγια Βοιωτίας, δεν υπάρχει φωτισμός - Πατέρας δύο παιδιών ο 41χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
72 ΣΧΟΛΙΑ
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 41χρονο οδηγό αυτοκινήτου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παράκαμψη που έχει δώσει η τροχαία στο ύψος της Λιβαδειάς λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στο ύψος της Βάγιας Βοιωτίας με φορτηγό που οδηγούσε ένας 42χρονος στο ρεύμα προς Λιβαδειά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί, τα δύο οχήματα δεν χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.

Κατά την ίδια εικόνα στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα δεν υπάρχει φωτισμός.

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος


Ο άτυχος 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

Σύμφωνα με το permissos.gr ο 41χρονος οδηγός του οχήματος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στο 9,8 χλμ. της επαρχιακής οδού Θηβών - Λιβαδειάς ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Κλείσιμο
Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος
Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
72 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης