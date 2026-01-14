Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος
Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός 41χρονος
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στα Βάγια Βοιωτίας, δεν υπάρχει φωτισμός - Πατέρας δύο παιδιών ο 41χρονος
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 41χρονο οδηγό αυτοκινήτου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παράκαμψη που έχει δώσει η τροχαία στο ύψος της Λιβαδειάς λόγω των μπλόκων των αγροτών.
Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στο ύψος της Βάγιας Βοιωτίας με φορτηγό που οδηγούσε ένας 42χρονος στο ρεύμα προς Λιβαδειά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί, τα δύο οχήματα δεν χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.
Κατά την ίδια εικόνα στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα δεν υπάρχει φωτισμός.
Ο άτυχος 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τα αποτελέσματα να αναμένονται.
Σύμφωνα με το permissos.gr ο 41χρονος οδηγός του οχήματος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στο 9,8 χλμ. της επαρχιακής οδού Θηβών - Λιβαδειάς ήταν πατέρας δύο παιδιών.
Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στο ύψος της Βάγιας Βοιωτίας με φορτηγό που οδηγούσε ένας 42χρονος στο ρεύμα προς Λιβαδειά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί, τα δύο οχήματα δεν χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.
Κατά την ίδια εικόνα στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα δεν υπάρχει φωτισμός.
Ο άτυχος 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τα αποτελέσματα να αναμένονται.
Σύμφωνα με το permissos.gr ο 41χρονος οδηγός του οχήματος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στο 9,8 χλμ. της επαρχιακής οδού Θηβών - Λιβαδειάς ήταν πατέρας δύο παιδιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα