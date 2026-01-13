Προσπάθησε να περάσει ροζ κοκαΐνη από την Ολλανδία μέσω δέματος και συνελήφθη
Προσπάθησε να περάσει ροζ κοκαΐνη από την Ολλανδία μέσω δέματος και συνελήφθη

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν τη  στιγμή που παρελάμβανε το δέμα μέσω «ελεγχόμενης παράδοσης»

Προσπάθησε να περάσει ροζ κοκαΐνη από την Ολλανδία μέσω δέματος και συνελήφθη
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, του Ελληνικού FBI, το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικού δέματος και κατοχή ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εντοπισμό ύποπτου ταχυδρομικού δέματος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, περιείχε ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων. Το δέμα είχε αποσταλεί από την Ολλανδία και είχε τελικό προορισμό την Αθήνα.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα.

Προσπάθησε να περάσει ροζ κοκαΐνη από την Ολλανδία μέσω δέματος και συνελήφθη


Ακολούθησαν έρευνες σε οικία, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και χρηματικό ποσό, στοιχεία που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν συνεργών και του εύρους της δραστηριότητάς του.

