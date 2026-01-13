Επεισόδιο on camera Μαρκόπουλου με αγρότη από το Κάστρο: Ο βουλευτής αποχώρησε μετά από ύβρεις και ειρωνείες, δείτε βίντεο
Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Μαρκόπουλος επέκρινε τον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα για τη στάση του απέναντι σε συναδέλφους του που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Τρίτης
Επεισόδιο που κατέληξε σε αποχώρηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου από τη συζήτηση που είχε με αγρότες σημειώθηκε στον τηλεοπτικού αέρα του ΟΡΕΝ μετά από ύβρεις και ειρωνείες από εκπρόσωπο του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Μαρκόπουλος επέκρινε τον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα για τη στάση του απέναντι σε συναδέλφους του που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Τρίτης. «Κάνετε ερώτηση on air στον συνάδελφό σας για το πόσα τρακτέρ έχει και θέλετε να πιστέψουν ότι η κυβέρνηση διασπάει τα μπλόκα, είστε αδιανόητος» είπε ο βουλευτής της ΝΔ στο μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.
Τότε στη συζήτηση παρενέβη ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, λέγοντας προς τον Δημήτρη Μαρκόπουλου που δεν άκουγε την ιδιότητά του, «είμαι αγρότης και τώρα εσείς γίνατε δικηγόρος των δικών σας».
«Νόμιζα ότι είστε είστε πυροσβέστης» είπε τότε ο βουλευτής της ΝΔ με τον αγρότη από το Κάστρο να του λέει «τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε, μπορείτε να σταματήσετε;».
«Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» αντέδρασε ενοχλημένος ο κ. Μαρκόπουλος με τον αγροτοσυνδικαλιστή να επιμένει στους υψηλούς τόνους «ε, δεν είστε ο πάπας της Ρώμης. Τι είστε αποφασίζω και διατάζω;».
Αν και ο κ. Βούλγαρης απέσυρε τον χαρακτηρισμό, το επεισόδιο συνεχίστηκε όταν ο αγρότης είπε προς τον Δημήτρη Μαρκόπουλο: «μας ενδιαφέρει πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια, μας ενδιαφέρει ότι θα γίνονται κατασχέσεις σε ένα μήνα και ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει και κάνει χαχαχούχα».
Στο άκουσμα αυτού του χαρακτηρισμού ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αποχώρησε από τη συζήτηση με τον αγρότη να επιμένει υπό τα χειροκροτήματα συναδέλφων του «δεν έχετε καταλάβει τίποτα... να αποχωρήσουν γενικά γιατί είναι ανάξιοι να λύσουν το πρόβλημα ο αγροτικός τομέας πεθαίνει και αυτοί βγαίνουν να πουν το ποιηματάκι τους, έχουμε φτάσει στον πάτο»
