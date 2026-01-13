Καβγάς on air μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών για τα μπλόκα: Έχουμε ξεφτιλιστεί, είπε ο Τσιλιάς - Από βλακεία σε βλακεία το πας, απάντησε ο Μαρούδας
Καβγάς on air μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών για τα μπλόκα: Έχουμε ξεφτιλιστεί, είπε ο Τσιλιάς - Από βλακεία σε βλακεία το πας, απάντησε ο Μαρούδας

«Ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το ΚΚΕ 0,5%» - «Δεν θα αποφασίσουν αυτοί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου» - Δείτε βίντεο

Καβγάς on air μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών για τα μπλόκα: Έχουμε ξεφτιλιστεί, είπε ο Τσιλιάς - Από βλακεία σε βλακεία το πας, απάντησε ο Μαρούδας
Έντονο διάλογο με χαρακτηρισμούς είχαν το πρωί της Τρίτης ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα βρεθεί σήμερα στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών

Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση Μαρούδα ότι «τα μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ δεν μας επηρεάζει η σημερινή συνάντηση, δεν μας ενδιαφέρει ο κ. Τσιλιάς»

Όταν, δε, ο κ. Μαρούδας αρχικά γέλασε ακούγοντας τον κ. Τσιλιά να λέει «είμαστε 30 μπλόκα και συμβαίνει κάτι που δεν το περίμενα. Εδώ που είμαι έρχονται εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στον διάλογο» και στη συνέχεια σχολίασε «έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους, ούτε συντονιστική επιτροπή», ακολούθησε ο εξής διάλογος

  • Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;
  • Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα
  • Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους
  • Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του
  • Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ
  • Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό
  • Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια
  • Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη κα ειδικά σε αυτόν

Καβγάς on air Τσιλιά-Μαρούδα από τα μπλόκα


Η ένταση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα όταν κλήθηκε ο κ. Τσιλιάς να τοποθετηθεί επί των όσων υποστήριξε ο κ. Μαρούδας για τον αριθμό των μπλόκων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση.

«Να απαντώ ποιοι είμαστε σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει δήλωση ΟΣΔΕ» είπε ο κ. Τσίλιας με τον Ρίζο Μαρούδα να απαντά «από βλακεία σε βλακεία τα πας, η πανελλαδική έχει γραμματεία δεν έχει πρόεδρο, τα μπέρδεψες, άλλαξε την κασέτα».

Κλείσιμο
«80 μπλόκα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα» συνέχισε ο κ. Τσιλιάς με τον συνδικαλιστή από το μπλόκο της Νίκαιας να επιμένει «έξι μπλόκα είναι και έχουν και έναν πρόθυμο δικό τους από κάθε μπλόκο. Δεν θα αποφασίσουν αυτοί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου».

«Να ζητήσεις πρώτα από τον εαυτό σου συγγνώμη, δεν λύνεις προβλήματα, είσαι μόνο ΚΚΕ, πότε έλυσες κάποιο πρόβλημα» κατέληξε ο Χρήστος Τσιλιάς αποχωρώντας από τη συζήτηση.

