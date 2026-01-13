Καβγάς on air μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών για τα μπλόκα: Έχουμε ξεφτιλιστεί, είπε ο Τσιλιάς - Από βλακεία σε βλακεία το πας, απάντησε ο Μαρούδας
«Ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το ΚΚΕ 0,5%» - «Δεν θα αποφασίσουν αυτοί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου» - Δείτε βίντεο
Έντονο διάλογο με χαρακτηρισμούς είχαν το πρωί της Τρίτης ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα βρεθεί σήμερα στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών
- Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;
- Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα
- Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους
- Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του
- Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ
- Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό
- Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια
- Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη κα ειδικά σε αυτόν
