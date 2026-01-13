«Έφοδο» στο ορφανοτροφείο της Ρόδου έκανε η Εισαγγελέας
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Ορφανοτροφείο Καταγγελίες

«Έφοδο» στο ορφανοτροφείο της Ρόδου έκανε η Εισαγγελέας

Η έρευνα έγινε μετά από καταγγελίες που φέρονται να έχουν γίνει στις διωκτικές αρχές, αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων ανηλίκων

Καταθέσεις από φιλοξενούμενες στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου αλλά και έλεγχο στους χώρους του κτηρίου, περιλάμβανε η αιφνιδιαστική «επίσκεψη» που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (11 Ιανουαρίου) από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» η έρευνα έγινε μετά από καταγγελίες που φέρονται να έχουν γίνει στις διωκτικές αρχές, αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ίδρυμα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου.

Συνολικά φέρονται να ελέγχονται τρεις καταγγελίες, για τις οποίες όμως – βάσει των ίδιων πληροφοριών- τουλάχιστον από την προχθεσινή έρευνα δεν προκύπτουν στοιχεία που να τις επιβεβαιώνουν.

Κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας λήφθηκαν καταθέσεις από τις φιλοξενούμενες του ιδρύματος, καθώς και από μέλη του προσωπικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους της δομής, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων και οι συνθήκες φιλοξενίας.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί και η βασιμότητα των καταγγελιών.

Όπως έγινε γνωστό, ο αιφνίδιος έλεγχος στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου ξεκίνησε προχθές (Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026) το μεσημέρι και διήρκησε έως το απόγευμα. Εισαγγελικοί λειτουργοί συνοδεία της αστυνομίας, μετέβησαν στη δομή όπου συνομίλησαν με τις φιλοξενούμενες, το προσωπικό αλλά και τη διοίκηση της δομής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Ροδιακής» η επιλογή της ημέρας έγινε προκειμένου να βρίσκονται στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου και οι φιλοξενούμενες ώστε οι εισαγγελικοί λειτουργοί να συνομιλήσουν μαζί τους.

