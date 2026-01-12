Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο μετά τα επεισόδια της Κυριακής- Mια σύλληψη
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΑΣ Ασπρόπυργος

Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο μετά τα επεισόδια της Κυριακής- Mια σύλληψη

Eντοπίστηκαν, μία κυνηγετική καραμπίνα, έξι κάμερες παρακολούθησης καθώς και ένα καταγραφικό σύστημα

1 ΣΧΟΛΙΟ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στην περιοχή του Ασπροπύργου, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τις βραδινές ώρες του Κυριακής, όπου τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας αστυνομικός από πέτρα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα του Ασπροπύργου, περιοχές με αυξημένους δείκτες παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από τη διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τη διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, την Ο.Ε.Π.Τ.Α. και το τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και Ομάδων Διαμεσολάβησης της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με βασικό στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και την πρόληψη και αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν, 1 κυνηγετική καραμπίνα και 6 κάμερες παρακολούθησης καθώς και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εντοπίστηκε 1 καταγραφικό σύστημα και 2 κάμερες παρακολούθησης.

Παράλληλα συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επιπρόσθετα έγινε έλεγχος 118 ατόμων και βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:

- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

- μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

- λοιπές παραβάσεις.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης παρέμβασης, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.


