Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Σκηνές τρόμου τα ξημερώματα στη Λέσβο: Άνδρας έβγαλε μαχαίρι μετά από καβγά
Σκηνές τρόμου τα ξημερώματα στη Λέσβο: Άνδρας έβγαλε μαχαίρι μετά από καβγά
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον άνδρα
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας στη Λέσβο, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή.
Σύμφωνα με καταγγελία, ο άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, εξαπολύοντας απειλές ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, η αστυνομία επενέβη άμεσα, θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση και προχωρώντας στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε και καταχωρίστηκε ως πειστήριο.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.
Σύμφωνα με καταγγελία, ο άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, εξαπολύοντας απειλές ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, η αστυνομία επενέβη άμεσα, θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση και προχωρώντας στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε και καταχωρίστηκε ως πειστήριο.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα