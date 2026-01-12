Πρεμιέρα για τις χειμερινές εκπτώσεις, ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Eμπορικοί σύλλογοι και ενώσεις καταναλωτών υπενθυμίζουν ότι οι εκπτώσεις πρέπει να είναι διαφανείς και αληθείς, με την αρχική και τη μειωμένη τιμή να αναγράφονται ξεκάθαρα στις ετικέτες, ώστε οι αγορές να είναι ασφαλείς και συμφέρουσες για όλους