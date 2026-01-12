Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό στα Τέμπη: Μόνο για την υπεξαγωγή εγγράφων θα παρασταθούν οι συγγενείς των θυμάτων
Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια
Μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων θα παρασταθούν οι συγγενείς θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών.
Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας αποφάσισε να αποβάλλει τρία άτομα λόγω μη προσκόμισης του τέλους παράστασης, όλους ανεξαιρέτως για το αδίκημα της απείθειας και έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων. Ωστόσο για το ίδιο αδίκημα δεν έκανε δεκτή την δήλωση παράστασης του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Να σημειωθεί πως ο κ. Βελόπουλος είναι και μάρτυρας στην υπόθεση.
Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται.
Θυμίζεται πως κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).
Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.
