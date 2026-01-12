Πυροβολισμοί σε σουβλατζίδικο στον Άγιο Δημήτριο: Οι σχέσεις του 39χρονου ιδιοκτήτη στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ο 39χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για οπαδική βία - Το παρελθόν των δύο συνεταίρων του στο κατάστημα, προσθέτει κι άλλες διαστάσεις στην έρευνα