Πυροβολισμοί σε σουβλατζίδικο στον Άγιο Δημήτριο: Οι σχέσεις του 39χρονου ιδιοκτήτη στο μικροσκόπιο των Αρχών
Ο 39χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για οπαδική βία - Το παρελθόν των δύο συνεταίρων του στο κατάστημα, προσθέτει κι άλλες διαστάσεις στην έρευνα
Συναγερμός σήμανε νωρίς τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Άγιο Δημήτριο, όταν λίγο πριν τις 3, τρία άτομα που επέβαιναν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, έφτασαν έξω από ένα σουβλατζίδικο της περιοχής και πυροβόλησαν τουλάχιστον τέσσερις φορές εναντίον του 39χρονου ιδιοκτήτη και του 70χρονου πατέρα του. Τα τραύματα που φέρουν οι δυο άνδρες είναι, κυρίως, στα κάτω άκρα.
Κατά πληροφορίες, ο 39χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με οπαδικά και για τον λόγο αυτό, την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση για την Αθλητική Βία.
Ωστόσο, η υπόθεση ενδέχεται να έχει κι άλλες προεκτάσεις, καθώς πηγές από την Αλβανία αναφέρουν πως ο 39χρονος είναι συνέταιρος στο κατάστημά του Αγίου Δημητρίου με δυο ομογενείς του. Ο ένας είναι φυλακισμένος στη γειτονική χώρα, καθώς έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών και έχει εντοπιστεί στα σύνορα με 150.000 ευρώ σε μετρητά. Ο δεύτερος συνέταιρος έχει χάσει τη ζωή του στην Αλβανία, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο όχημά του.
Οι πληροφορίες αυτές από την Αλβανία περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς δεν φαίνεται, τελικά, το νυχτερινό χτύπημα να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.
Η περιοχή διαθέτει κάμερες και θεωρείται σίγουρο πως η Αστυνομία έχει συγκεντρώσει υλικό για να ξεκινήσει την έρευνα. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν οι πιστολέρο έφτασε στους ενδιαφερόμενους...
