Πυροβόλησαν ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου στον Άγιο Δημήτριο, τραυματίστηκε και ο γιος του

Τρείς οι δράστες, βρέθηκαν 4 κάλυκες - Τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
22 ΣΧΟΛΙΑ
Αιματηρό επεισόδιο με τραυματίες έναν 70χρονο ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου και τον 39χρονο γιο του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς ήταν τρεις που έφτασαν με αυτοκίνητο στις 2:40 στην επιχείρηση που βρίσκεται στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης με καταγωγή από την Αλβανία δέχθηκε μια σφαίρα στο πόδι. Aντίστοιχα ο 39χρονος γιος του τραυματίστηκε στον μηρό και τη γάμπα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή περισυνέλεξαν συνολικά 4 κάλυκες.

Μετά τους πυροβολισμούς, οι τρεις δράστες διέφυγαν με το αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI.
