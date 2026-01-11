Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά τις εργασίες για το Fly Over
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Flyover

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά τις εργασίες για το Fly Over

Από το πρωί έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά τις εργασίες για το Fly Over
Άνοιξε και πάλι η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το Fly Over και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Άνοιξε και πάλι η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το Fly Over και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το πρωί έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά.

Η περιφερειακή είχε κλείσει από την Παρασκευή το βράδυ για τις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης