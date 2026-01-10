Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη για το Flyover - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone
Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη για το Flyover - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone
Τέσσερις τεράστιες μπουλντόζες γκρεμίζουν τη γέφυρα - Σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησε από τα ξημερώματα η «αποκαθήλωση» της γέφυρας Πανοράματος για τις ανάγκες του έργου του Flyover Θεσσαλονίκης.
Οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.
Τέσσερις τεράστιες μπουλντόζες γκρεμίζουν τη γέφυρα με τα μεταλλικά τους έμβολα.
Λόγω των εργασιών κατεδάφισης είναι σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).
Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που έχουν καταγράψει drone.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
