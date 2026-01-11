Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Χιόνια σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μακεδονία: Στα λευκά το Λαμπίρι, η Φλώρινα, η ορεινή Ναυπακτία και η Μηλιά Μετσόβου
Χιόνια σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μακεδονία: Στα λευκά το Λαμπίρι, η Φλώρινα, η ορεινή Ναυπακτία και η Μηλιά Μετσόβου
Η έντονη χιονόπτωση έχει καλύψει τα πέτρινα σπίτια και τους δρόμους
Ένα μοναδικό χειμωνιάτικο σκηνικό έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία.
Τα χιόνια έχουν ντύσει στα λευκά το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας και τη Μηλιά Μετσόβου.
Βίντεο από το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας:
Η έντονη χιονόπτωση έχει καλύψει τα πέτρινα σπίτια και τους δρόμους. Η εικόνα, μέσα στο πέπλο της ομίχλης και των χαμηλών σύννεφων, είναι μαγευτική.
Βίντεο από τη Μηλιά Μετσόβου:
Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στην Ορεινή Ναυπακτία, με τα ορεινά –και ακόμη και χαμηλότερα υψόμετρα– να μεταμορφώνονται σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο. Απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.
Βίντεο από την ορεινή Ναυπακτία:
Τα χιόνια έχουν ντύσει στα λευκά το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας και τη Μηλιά Μετσόβου.
Βίντεο από το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας:
Η έντονη χιονόπτωση έχει καλύψει τα πέτρινα σπίτια και τους δρόμους. Η εικόνα, μέσα στο πέπλο της ομίχλης και των χαμηλών σύννεφων, είναι μαγευτική.
Βίντεο από τη Μηλιά Μετσόβου:
Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στην Ορεινή Ναυπακτία, με τα ορεινά –και ακόμη και χαμηλότερα υψόμετρα– να μεταμορφώνονται σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο. Απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.
Βίντεο από την ορεινή Ναυπακτία:
Άκρως χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού και στη Φλώρινα, όπου το πρωί χιόνισε αρκετά, ενώ η θερμοκρασία έπεσε απότομα κάτω από το μηδέν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα