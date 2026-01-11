Χιόνια σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μακεδονία: Στα λευκά το Λαμπίρι, η Φλώρινα, η ορεινή Ναυπακτία και η Μηλιά Μετσόβου
Χιόνια σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μακεδονία: Στα λευκά το Λαμπίρι, η Φλώρινα, η ορεινή Ναυπακτία και η Μηλιά Μετσόβου

Η έντονη χιονόπτωση έχει καλύψει τα πέτρινα σπίτια και τους δρόμους

Ένα μοναδικό χειμωνιάτικο σκηνικό έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία.

Τα χιόνια έχουν ντύσει στα λευκά το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας και τη Μηλιά Μετσόβου.

Βίντεο από το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας:

Δείτε εικόνες από το χιονισμένο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας.


Η έντονη χιονόπτωση έχει καλύψει τα πέτρινα σπίτια και τους δρόμους. Η εικόνα, μέσα στο πέπλο της ομίχλης και των χαμηλών σύννεφων, είναι μαγευτική.

Βίντεο από τη Μηλιά Μετσόβου:


Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στην Ορεινή Ναυπακτία, με τα ορεινά –και ακόμη και χαμηλότερα υψόμετρα– να μεταμορφώνονται σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο. Απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

Βίντεο από την ορεινή Ναυπακτία:

Χιόνισε στην Ορεινή Ναυπακτία


Χιόνια στην Ορεινή Ναυπακτία - Ρεπορτάζ στην περιγραφή για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

 Άκρως χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού και στη Φλώρινα, όπου το πρωί χιόνισε αρκετά, ενώ η θερμοκρασία έπεσε απότομα κάτω από το μηδέν.

