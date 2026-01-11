Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Μια καρδιά από σύννεφα στον ουρανό της Αθήνας: Η φωτογραφία που ανάρτησε ο Θοδωρής Κολυδάς
Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο κατέγραψε η web camera της ιστοσελίδας kolydas.eu
Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο μοιράστηκε στα social media ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τον ουρανό της Αττικής στην οποία διακρίνεται καθαρά ο σχηματισμός μιας καρδιάς από σύννεφα.
Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από τη web camera της ιστοσελίδας του kolydas.eu.
Δείτε την ανάρτησή του:
