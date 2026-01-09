Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο Μπούγας, διαπίστωσε την επίσπευση των προσδιορισμών των υποθέσεων μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Ο κ. Μπούγας ενημερώθηκε από την προϊσταμένη και τους δικαστικούς υπαλλήλους της γραμματείας κατάθεσης αγωγών του Πρωτοδικείου Αθηνών και συνομίλησε με δικηγόρους που βρίσκονταν εκεί προκειμένου να καταθέσουν δικόγραφα
Τα πρώτα θετικά βήματα από την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του, διαπίστωσε σήμερα ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας κατά την επίσκεψή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ο κ. Μπούγας ενημερώθηκε από την προϊσταμένη και τους δικαστικούς υπαλλήλους της γραμματείας κατάθεσης αγωγών του Πρωτοδικείου Αθηνών και συνομίλησε με δικηγόρους που βρίσκονταν εκεί προκειμένου να καταθέσουν δικόγραφα.
Κατά την διάρκεια ενημέρωσης δόθηκε έμφαση στον χρόνο προσδιορισμού των δικασίμων μετά τη θέσπιση δεσμευτικών προθεσμιών που έγινε για πρώτη φορά.
Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός, υπενθύμισε ότι ο μέσος χρόνος προσδιορισμού δικασίμου ήταν 3,5 έτη, ενώ τώρα, μετά την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, οι αγωγές που κατατίθενται στο Πρωτοδικείο Αθηνών προσδιορίζονται με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή 16-17 Σεπτεμβρίου 2026. Και αυτό επειδή μεσολαβεί το διάστημα των θερινών διακοπών και λειτουργούν τα θερινά Τμήματα (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2026).
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε οι αγωγές που κατατέθηκαν τον Φεβρουάριο 2024 προσδιορίστηκαν, έπειτα από το άνοιγμα νέων πινακίων μετά την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, για τον Ιούνιο 2026.
Τέλος, αναφορικά με τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και οι ειδικές διαδικασίες, επισημάνθηκε ότι ως επί το πλείστων προσδιορίζονται τον Μάρτιο έως Μάιο του 2026.
