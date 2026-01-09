Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες και επιστρέφουν στη Νίκαια για τη συνέλευση του μπλόκου
Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα που παρέμειναν όλο το βράδυ στη σήραγγα των Τεμπών αποχωρούν από το σημείο

Αποχωρούν από τις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες της Θεσσαλίας προκειμένου να επιστρέψουν στη Νίκαια της Λάρισας όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη αύριο το μεσημέρι. Σήμερα, θα γίνει συνέλευση του μπλόκου.

Σημειώνεται ότι τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παρέμειναν όλο το βράδυ παρατεταγμένα στη σήραγγα των Τεμπών, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Πλέον οι αγρότες πηγαίνουν στη Νίκαια αφού έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι αποδέχονται την πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό. Κατά τη σύσκεψη θα οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

