Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο 30χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό στην Πάτρα
Ο 26χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών σήμερα το μεσημέρι
Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκε σήμερα ένας 26χρονος, που είναι ένας εκ των εννέα εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.
Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί.
Στο μεταξύ, αύριο Παρασκευή, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.
Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το protothema.gr, φαίνεται ολόκληρο το επεισόδιο μέσα στο νυχτερινό κατάστημα.
Τη στιγμή που ξεκινάει η ένταση, πολλά άτομα εξαπολύουν επίθεση κατά του 30χρονου με αποτέλεσμα να τον πετάξουν στο πάτωμα του μπαρ. Τότε ένας εκ των δραστών διακρίνεται να τον χτυπάει με όλη του τη δύναμη με ένα σκαμπό του μαγαζιού. Εκείνη τη στιγμή, ένας άλλος άνδρας ξεκινάει να τον κλωτσάει και να τον πατάει πολλές φορές στο κεφάλι.
Κάποια στιγμή ορισμένοι προσπαθούν να τον σταματήσουν, ωστόσο εκείνος συνεχίζει τα χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια φαίνεται να αποχωρεί μαζί με τους υπόλοιπος.
Δείτε το βίντεο:
Άλλους 5 αναζητά η ΑστυνομίαΟ 26χρονος παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Βίντεο - ντοκουμέντοΒίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε μέσα σε κλαμπ στην Πάτρα ο 30χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του βλέπει το φως της δημοσιότητας.
