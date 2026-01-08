Πάτρα: Παραδόθηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Δολοφονία

Πρόκειται για τον 26χρονο που αποτυπώνεται σε οπτικό υλικό να χτυπά άγρια τον 30χρονο και να τον πατά επανειλημμένα στο κεφάλι

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
21 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα παραδόθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 26χρονο που αποτυπώνεται σε οπτικό υλικό να χτυπά άγρια τον 30χρονο και να τον πατά επανειλημμένα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο θύμα, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευτεί.

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Όσον αφορά στα δύο αδέρφια που έχουν παραδοθεί, έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.
