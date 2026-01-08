Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Πάτρα: Παραδόθηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου
Πάτρα: Παραδόθηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου
Πρόκειται για τον 26χρονο που αποτυπώνεται σε οπτικό υλικό να χτυπά άγρια τον 30χρονο και να τον πατά επανειλημμένα στο κεφάλι
Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα παραδόθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 26χρονο που αποτυπώνεται σε οπτικό υλικό να χτυπά άγρια τον 30χρονο και να τον πατά επανειλημμένα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος.
Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο θύμα, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευτεί.
Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Όσον αφορά στα δύο αδέρφια που έχουν παραδοθεί, έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες μέρες.
Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 26χρονο που αποτυπώνεται σε οπτικό υλικό να χτυπά άγρια τον 30χρονο και να τον πατά επανειλημμένα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος.
Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο θύμα, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευτεί.
Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Όσον αφορά στα δύο αδέρφια που έχουν παραδοθεί, έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες μέρες.
Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα