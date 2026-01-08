Κανονικά από τα ξημερώματα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Το e-ticket της εταιρείας άνοιξε ήδη (στις 18:00), δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να προμηθευτούν online και με έκπτωση τα εισιτήριά τους για τα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί