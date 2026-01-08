Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Μηδενίστηκαν τα κρούσματα της τηλεφωνικής απάτης που «έμπαινε» σε τραπεζικούς λογαριασμούς: Πώς κατάφεραν να τους μπλοκάρουν
Το μέτρο της φραγής αναμένεται να επεκταθεί, από 19 Μαΐου 2026, σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από το εξωτερικό, όταν ως αριθμός του καλούντος εμφανίζεται εθνικός αριθμός +302
Απόλυτα επιτυχημένη αποδείχθηκε η συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) και της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (EEKT) απέναντι στα περιστατικά απάτης Caller ID Spoofing.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών μετά την εφαρμογή του μέτρου της φραγής εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό για τηλεφωνικούς αριθμούς των τραπεζών - μελών της ΕΕΤ, τα περιστατικά μηδενίστηκαν από τις αρχές Ιουνίου.
Με την απάτη Caller ID Spoofing, πελάτες τραπεζών δέχονταν τηλεφώνημα που φαινόταν να προέρχεται από την τράπεζά τους, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσε κακόβουλη ενέργεια τρίτου.
Οι απατεώνες εκμεταλλευόμενοι υφιστάμενες τεχνολογικές δυνατότητες με τη χρήση ειδικού λογισμικού και χωρίς να έχουν παραβιαστεί τα συστήματα της τράπεζας, καλούσαν υποδυόμενοι τραπεζικά στελέχη με σκοπό να υποκλέψουν ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία (username & password, αριθμούς καρτών, PIN, OTPs κ.α.) και με τη μέθοδο αυτή να αποσπάσουν χρήματα από τους λογαριασμούς των θυμάτων τους. Κατά κανόνα επικαλούνταν την ανάγκη χρήσης αυτών των στοιχείων για να προστατευθεί δήθεν ο πελάτης από κακόβουλες ενέργειες.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, στις 2 Απριλίου 2025, ενεργοποιήθηκε σταδιακά το μέτρο της φραγής των εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό για τηλεφωνικούς αριθμούς τραπεζών - μελών της ΕΕΤ.
Ως αποτέλεσμα αρχικά παρατηρήθηκε δραστική μείωση των περιστατικών Caller ID Spoofing και από τον Ιούνιο και μετά δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό της συγκεκριμένης τυπολογίας απάτης, επιβεβαιώνοντας την πλήρη επιτυχία εφαρμογής του μέτρου.
Το μέτρο της φραγής αναμένεται να επεκταθεί, από 19 Μαΐου 2026, σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από το εξωτερικό, όταν ως αριθμός του καλούντος εμφανίζεται εθνικός αριθμός +302.
Σημειώνεται ότι η σχετική διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και η δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2025.
Τι είναι η απάτη Caller ID SpoofingΠρόκειται για την απάτη στην οποία γινόταν παραποίηση του εμφανιζόμενου αριθμού κλήσης ώστε να δημιουργείται στον αποδέκτη του τηλεφωνήματος η εντύπωση πως προέρχεται από αξιόπιστο συνομιλητή.
