Μηδενίστηκαν τα κρούσματα της τηλεφωνικής απάτης που «έμπαινε» σε τραπεζικούς λογαριασμούς: Πώς κατάφεραν να τους μπλοκάρουν

Το μέτρο της φραγής αναμένεται να επεκταθεί, από 19 Μαΐου 2026, σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από το εξωτερικό, όταν ως αριθμός του καλούντος εμφανίζεται εθνικός αριθμός +302