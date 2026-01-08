Δρογώσης για Καρυστιανού: Η μάνα του Φύσσα δεν έκανε κόμμα, οι γονείς των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα - Ποιοι τη στηρίζουν;
Δρογώσης για Καρυστιανού: Η μάνα του Φύσσα δεν έκανε κόμμα, οι γονείς των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα - Ποιοι τη στηρίζουν;

«Η μάνα του Φύσσα δεν έκανε κόμμα, ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν τα σκουπίδια οι ακροδεξιοί για χρόνια» σημειώνει με νόημα - «Αψυχολόγητη η κίνηση Καρυστιανού, ποιοι τη στηρίζουν και με πόσα χρήματα;»

Κριτική στη Μαρία Καρυστιανού για την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα κάνοντας λόγο για «αψυχολόγητη κίνηση«» ασκεί με ανάρτησή του στο Χ ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης.

Συγκρίνει, μάλιστα, την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού με τη στάση της Μάγδας Φύσσα για την οποία γράφει ότι «δεν έκανε κόμμα, ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν οι ακροδεξιοί για χρόνια».

Αφού, δε, σημειώνει ότι «οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα» (σ.σ. με αφορμή τις δηλώσεις Ασλανίδη), ο Στάθης Δρογώσης καταγράφει για την Μαρία Καρυστιανού πως «φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι τη στηρίζουν» και στο πλαίσιο αυτό θέτει δύο ερωτήματα:

«Ποιοι είναι αυτοί; Με πόσα χρήματα; Όλα πρέπει να γίνονται στο φως»



Όλη η ανάρτηση του Στάθη Δρογώση


Η μάνα του Φύσσα δεν έκανε κόμμα ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν τα σκουπίδια οι ακροδεξιοί για χρόνια. Οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα. Η μητέρα Καρυστιανού που έχει τη συμπάθεια όλων μας προχωράει σε εντελώς αψυχολόγητη κίνηση. Φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι την στηρίζουν. Ποιοι είναι αυτοί; Με πόσα χρήματα; Όλα πρέπει να γίνονται στο φως.
