Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια, δεν το ήθελε, ήταν η κακιά στιγμή» λέει ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε τον 17χρονο
Ο 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να απολογηθεί ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στις Σέρρες.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με τον 16χρονο να υποστηρίζει δια του δικηγόρου του ότι «έπεσαν δυο-τρεις γροθιές».
Την ίδια ώρα για «κακιά στιγμή» έκανε λόγο ο αδελφός του 16χρονου μιλώντας στο lionnews.gr.
«Ο αδερφός μου ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ο αδερφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε» είπε ο αδελφός του ανήλικου δράστη.
«Τον λένε δολοφόνο. Πώς τον λένε; Ο δολοφόνος παίρνει το πιστόλι και σκοτώνει. Δεν είναι δολοφόνος ο αδελφός μου, λυπούμαστε για το παιδί, Θεός σχωρέστο εκεί που είναι, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα» συμπλήρωσε.
Ωστόσο όταν ρωτήθηκε πώς έγινε αυτό και αν του είπε κάτι ο αδελφός του, απάντησε «μου είπε ότι αυτό... τι να σας πω... Δεν είναι τέτοιο παιδί, ήταν μια κακιά στιγμή, μια στιγμή λάθος, εννοείται πως το έχει μετανιώσει, κλαίει στα κρατητήρια».
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ήταν μια συνηθισμένη διαφορά μεταξύ ανηλίκων, ενώ στην πορεία προέκυψε ένα πρόβλημα υγείας στο θύμα και έχασε τη ζωή του.
«Ήταν δυο - τρεις γροθιές, προφανώς ήταν η άτυχη στιγμή, δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, σηκώθηκε το θύμα έφυγε και κατέληξε στη συνέχεια στο σπίτι του. Η διάρκεια του καυγά ήταν ελάχιστη, δευτερόλεπτα, δεν υπήρξε η αγκωνιά που λένε. Του έδωσε δυο - τρεις γροθιές κι έφυγε», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βασιλάκος και επισήμανε για τις πληροφορίες περί χτυπημάτων στο σώμα ότι από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
