Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Συνελήφθη 34χρονος στο Ηράκλειο για κλοπές, στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
Συνελήφθη 34χρονος στο Ηράκλειο για κλοπές, στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
Τουλάχιστον τρεις κλοπές σε καταστήματα μέσα σε λίγες ημέρες - Η «λεία» του ξεπερνά τις 2.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν σουγιάς και όπλα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 34χρονος φέρεται να είχε διαπράξει τρεις κλοπές μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, έχοντας ως στόχους αρτοποιείο, πρατήριο καυσίμων και περίπτερο που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού. Σύμφωνα με το neakriti.gr η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την κλοπή στο αρτοποιείο, η οποία οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη του 34χρονου δράστη.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε η εμπλοκή του και στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις Αρχές, η συνολική «λεία» του ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 34χρονος φέρεται να είχε διαπράξει τρεις κλοπές μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, έχοντας ως στόχους αρτοποιείο, πρατήριο καυσίμων και περίπτερο που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού. Σύμφωνα με το neakriti.gr η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την κλοπή στο αρτοποιείο, η οποία οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη του 34χρονου δράστη.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε η εμπλοκή του και στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις Αρχές, η συνολική «λεία» του ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα