Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χιόνια: Η πρόγνωση Κολυδά έως την Κυριακή
Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους και αισθητές μεταβολές της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, με παγετό και χιονοπτώσεις στα ορεινά
Για έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητές μεταβολές της θερμοκρασίας, προειδοποιεί σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.
Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ωστόσο μέσα στην ημέρα αναμένεται βαθμιαία εξασθένησή τους. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με παγετό κατά τη διάρκεια της νύχτας στα βορειοδυτικά.
Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Παράλληλα, στη δυτική χώρα από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ωστόσο σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με παγετό τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου ο καιρός θα καταστεί εκ νέου άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί. Παράλληλα, προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας.
Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η αστάθεια θα διατηρηθεί, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς και στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ από τα βόρεια αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας.
🎯 ✅Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 7, 2026
✅Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.… pic.twitter.com/waNiMvqhVJ
