Δήμας για το μπλακ άουτ στις συχνότητες στο FIR Αθηνών: Αντιμετωπίστηκε με βάση τα πρωτόκολλα, βασικό ζήτημα ήταν η ασφάλεια των πτήσεων
ΕΛΛΑΔΑ
FIR Αθηνών Μπλακ Άουτ Χρίστος Δήμας

Δήμας για το μπλακ άουτ στις συχνότητες στο FIR Αθηνών: Αντιμετωπίστηκε με βάση τα πρωτόκολλα, βασικό ζήτημα ήταν η ασφάλεια των πτήσεων

Όπως είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζεται η πλήρης διερεύνηση των αιτιών από ειδική Επιτροπή, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα

Δήμας για το μπλακ άουτ στις συχνότητες στο FIR Αθηνών: Αντιμετωπίστηκε με βάση τα πρωτόκολλα, βασικό ζήτημα ήταν η ασφάλεια των πτήσεων
8 ΣΧΟΛΙΑ
Για το τεχνικό προβλήματα που παρουσιάστηκε στις συχνότητες στο FIR Αθηνών και προκάλεσε χάος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τοποθετήθηκε ο Χρίστος Δήμας

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε:  «Από την πρώτη στιγμή, το βασικό ζήτημα ήταν η ασφάλεια των πτήσεων και σύμφωνα με την ΥΠΑ και τους ειδικούς δεν επηρεάστηκε σε κανένα στάδιο. Αντιμετωπίστηκε με βάση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, σε συνεργασία με το EUROCONTROL, και με εκτεταμένους ελέγχους από τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της ΕΕΤΤ».

«Συνεχίζεται η πλήρης διερεύνηση των αιτιών»

«Ταυτόχρονα», όπως επισημαίνει ο υπουργός, «συνεχίζεται η πλήρης διερεύνηση των αιτιών από ειδική Επιτροπή, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα και να ενσωματωθούν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα».

«Για εμάς, όμως», τονίζει, «το ζήτημα προφανώς δεν εξαντλείται στη διαχείριση ενός περιστατικού. Τους τελευταίους εννέα μήνες κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια επιτάχυνσης των έργων αεροναυτιλίας».

«Παράλληλα, υλοποιούμε ήδη ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, σε συνεννόηση με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, το EUROCONTROL και τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει 364 συγκεκριμένες δράσεις έως το 2028 για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών αεροναυτιλίας», προσθέτει ο κ. Δήμας.

Τέλος, ο υπουργός δηλώνει: «Ο στόχος μας είναι σαφής: να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος και να προσφέρουμε στους πολίτες αξιόπιστες υπηρεσίες σε μόνιμη βάση.».
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης