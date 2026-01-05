Υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η επιτροπή για το blackout στο FIR Αθηνών - Ποιοι μετέχουν
Υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η επιτροπή για το blackout στο FIR Αθηνών - Ποιοι μετέχουν
Σκοπός της επιτροπής είναι να διακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο χάος τα αεροδρόμια την Κυριακή
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών.
Η Επιτροπή, υπό τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα, θα αποτελείται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, τον Μηχανικό Επικοινωνιών Επιτελής ΓΕΕΘΑ, Συνταγματάρχη Δημήτριο Ζαμπακόλα, τον υποδιευθυντή εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.
Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε, χθες, από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, λόγω του επείγοντος και των ειδικών συνθηκών πλήρους λειτουργίας της αεροναυτιλίας και για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις εμπλεκομένων υπαλλήλων ή υπηρεσιών της ΥΠΑ, καθώς και να ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.
Κείμενο επτά σημείων για το... μέλλον έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα που εκδηλώθηκε χθες στα συστήματα αεροναυτιλίας της χώρας μας.
Το κείμενο αποτυπώνει τεχνικά την πρόοδο, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα ενός εκτεταμένου Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας. Περιλαμβάνει 364 δράσεις, χρονοδιάγραμμα έως το 2028 και συνεχή εποπτεία από ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και με πολλά... «θα».
Τα επτά σημεία σκιαγραφούν μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει τα συστήματα Data Link και το TopSky ATC One, την Πλοήγηση Βάσει Απόδοσης (PBN), τα ραντάρ Mode S και τον θεσμικό μετασχηματισμό της ΥΠΑ. Πρόκειται αναμφίβολα για παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια και οι οποίες τώρα επιχειρούν να καλύψουν χαμένο έδαφος, υπό την πίεση του χθεσινού, μπλακάουτ, αλλά και των παραβάσεων των προθεσμιών και δικαστικών εκκρεμοτήτων.
Νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης είχε προαναγγείλει τη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια ενώ τόνισε ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας για τις πτήσεις.
«Δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε κάποιο ζήτημα ασφάλειας» τόνισε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μετά την ενημέρωση που παρείχε ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο κ. Μαρινάκης είχε προαναγγείλει τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης με τη συμμετοχή πέντε μελών. Σε αυτή θα μετέχουν ένας εκπρόσωπος της ΕΕΤ, ένας τηςΥΠΑ, ένας του ΓΕΕΘΑ, ένας του Eurocontrol και ένας από την εθνική επιτροπή κυβερνοσφάλειας.
Σε< κάθε περίπτωση, το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη.
«Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι υπήρξε μέχρι στιγμής κυβερνοεπίθεση. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται μια σειρά δράσεων για να αντικατασταθούν τα παλαιά συστήματα με νεότερα. Με τα παρόντα συστήματα τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν προκύπτει καμία ένδειξη κυβερνοασφάλειας», είπε ο κ. Μαρινάκης.
