Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα Θεοφάνια σε Αθήνα και Πειραιά
Πλήθος πιστών παρακολούθησε τον αγιασμό των υδάτων - Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού
Με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αφού ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία στην Μητρόπολη και στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ακολούθησε ο Καθαγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.
Πλήθος κόσμου και πολιτικοί παρακολούθησαν τη δοξολογία στον Πειραιά. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Στο λιμάνι έφτασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.
Στο Κολωνάκι βρίσκονται μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
«Όλος ο κόσμος να είναι αγαπημένος» είπε ο Παναγιώτης Γκόρας που έπιασε τον σταυρό στον Πειραιά.
Δείτε φωτογραφίες από τους εορτασμούς για τα Θεοφάνια σε Κολωνάκι και Πειραιά
