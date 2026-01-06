Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα Θεοφάνια σε Αθήνα και Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Θεία Λειτουργία Θεοφάνια

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα Θεοφάνια σε Αθήνα και Πειραιά

Πλήθος πιστών παρακολούθησε τον αγιασμό των υδάτων - Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα Θεοφάνια σε Αθήνα και Πειραιά
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αφού ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία στην Μητρόπολη και στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ακολούθησε ο Καθαγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Πλήθος κόσμου και πολιτικοί παρακολούθησαν τη δοξολογία στον Πειραιά. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Στο λιμάνι έφτασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Στο Κολωνάκι βρίσκονται μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου  και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Όλος ο κόσμος να είναι αγαπημένος» είπε ο Παναγιώτης Γκόρας που έπιασε τον σταυρό στον Πειραιά.


Δείτε φωτογραφίες από τους εορτασμούς για τα Θεοφάνια σε Κολωνάκι και Πειραιά


Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
